Anregung des SpiFa

Eigene „Kassenpsychologische Bundesvereinigung“?

Der Gesetzentwurf für eine Reform der Psychotherapeutenausbildung schlägt Wellen. Der Spitzenverband Fachärzte fordert Konsequenzen von Spahn – unter anderem zu Fragen der Finanzierung.

Gemeinsam oder getrennt? Diese Frage stellt der Spitzenverband Fachärzte jetzt mit Blick auf die Verkammerung von Ärzten und Psychotherapeuten. © Jiri Moucka / panthermedia.net

BERLIN. Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands (SpiFa) ist unzufrieden mit dem Gesetzentwurf für eine Reform der Psychotherapeutenausbildung. Der Gesetzgeber solle „Zeitdruck aus dem Gesetzgebungsverfahren“ nehmen, hat nun der SpiFa am Donnerstag gefordert.

Die Ärzteschaft solle Gelegenheit erhalten, sich auf dem 122. Deutschen Ärztetag 2019 in Münster mit „den sehr weit gehenden Veränderungen des Versorgungssystems zu beschäftigen“, hieß es in einer Pressemitteilung. Der Vorsitzende des SpiFa, Dr. Dirk Heinrich, forderte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, alle Konsequenzen aus der geplanten Reform zu ziehen.

Wenn mit dem Gesetz ein „neuer approbierter psychologischer Heilberuf und die Basis für ein neues psychologisches Versorgungssystem neben und in Teilen konkurrierend mit dem ärztlich-medizinischen Versorgungssystem“ geschaffen werden solle, solle der Gesetzgeber dies konsequent tun. Dann müssten in allen Bundesländern auch „Kassenpsychologische Vereinigungen“ sowie auf Bundesebene eine „Kassenpsychologische Bundesvereinigung“ geschaffen werden, so Heinrich.

Der am 4. Januar vorgelegte Entwurf aus dem Gesundheitsministerium stößt auf Kritik in der Ärzteschaft. Befürchtet wird, dass auf der Ebene der Psychotherapeuten eine Art „Hausarzt light“ entstehen könnte.

So hat die Bundesärztekammer eingeräumt, dass die Psychologischen Psychotherapeuten das Versorgungsangebot zwar sinnvoll ergänzten, die ganzheitliche Diagnose und Therapie aber nicht ersetzen könnten.

Sauer stößt den Vertragsärzten auch auf, dass die Haus- und Fachärzte über die Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) künftig die Weiterbildung der Psychotherapeuten möglicherweise mitfinanzieren sollen. Hierüber herrscht allerdings noch keine letzte Klarheit.

Dass die Psychologischen Psychotherapeuten über Modellstudiengänge auch an die Verordnung von Psychopharmaka herangeführt werden sollen, gilt bei Ärzteverbänden und der Bundesärztekammer als Gefährdung der Patientensicherheit. (af)

