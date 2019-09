Ärzte Zeitung online, 27.09.2019 1

Nach dem Beschluss im Bundestag

BÄK kritisiert Psychotherapie-Reform

Ärztliche Organisationen und psychotherapeutische Verbände fallen in der Beurteilung der gesetzlichen Reform der Psychotherapeutenausbildung weit auseinander.

BERLIN. Der Bundestag hat am Donnerstag die Psychotherapie als eigenständiges universitäres Studienfach etabliert. Start der neuen Ausbildung soll am 1. September 2020 sein. Die Bundesärztekammer sieht damit allerdings die Interessen des Patientenschutzes und der Versorgungsqualität mit der Reform der Psychotherapeutenausbildung nicht gewahrt.

Es fehle die Anbindung an die klinische Praxis durch ein Praktisches Jahr oder ein Praxissemester, monierte BÄK-Vizepräsidentin Dr. Heidrun Gitter. Das Gesetz schaffe es zudem nicht, die unzureichende Vergütungssituation von Absolventen in der postgradualen Qualifikation sicher zu beseitigen.

Kritik an verkürzter Berufsbezeichnung

Die Vorstandsbeauftragte für die Psychotherapie kritisierte zudem die Verkürzung der bisherigen Berufsbezeichnungen Psychologischer Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut auf „Psychotherapeut“. Diese Bezeichnung führten schließlich auch die Fachärzte , die eine ganzheitliche psychotherapeutische Versorgung sicher stellten.

Eine „Spaltung der Psychotherapie“ konstatierte der Spitzenverband der Fachärzte Deutschlands (SpiFa). Mit dem Gesetz spreche der zukünftig approbierten klinischen Psychologen eine umfassende psychotherapeutisch-heilkundliche Tätigkeitsbefugnis aus. Dies geschehe, obwohl Absolventen die Anwendung von Psychotherapie in einer angedachten Weiterbildung erst noch erlernen müssten. Das gefährde die Patientensicherheit. SpiFa-Hauptgeschäftsführer Lars Lindemann, wiederholte die Forderung nach einer Verkammerung der Psychologenschaft und der Einrichtung einer Kassenpsychologischen Vereinigung.

Lob für eingearbeitete Verbesserungen

Die Psychotherapeutenschaft hingegen begrüßte die Reform. „Das ist ein bedeutender Schritt für die Psychotherapeuten in Deutschland“, sagte die Vorsitzende des Deutschen PsychotherapeutenVereinigung (DPtV) Dipl.-Psych. Barbara Lubisch. In den letzten Wochen des Gesetzgebungsverfahrens habe man noch Verbesserungen erreichen können.

So erhielten auch die jetzigen Psychotherapeuten in Ausbildung (PIA) für die Übergangszeit eine finanzielle Unterstützung. Auch die nach bisherigem Recht ausgebildeten Psychotherapeuten könnten künftig psychiatrische Krankenpflege und Ergotherapie verordnen, führt Lubisch an.

Dass die Koalition mit dem Gesetz auch Regelungen jenseits der Ausbildung angestoßen hat, stößt auf Kritik beim Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp). Als „unverantwortlich“ bezeichnete der bvvp die Aufhebung des gesamten Antrags- und Gutachterverfahrens. Das widerspreche „jeglicher Sorgfaltspflicht“ gegenüber den Patienten.

Kritik an Anreizen für Kurzzeittherapie

Das Gutachterverfahren stelle eine „Vorab-Wirtschaftlichkeitsprüfung“ der Krankenkassen dar. Ohne sie entfalle die erforderliche Sicherheit im therapeutischen Prozess gerade für schwierige und langwierige Therapieprozesse mit instabilen Verläufen.

Die mit dem Gesetz beschlossenen wirtschaftlichen Anreize für die Kurzzeittherapie gegenüber Langzeitbehandlungen gelten einer Reihe von psychoanalytischen Verbänden als tiefgreifende Systemänderung durch die Hintertür. Der Gesetzgeber habe an dieser Stelle getrickst. Wissenschaftliche Grundlagen und Expertenmeinungen seien nicht berücksichtigt worden.

