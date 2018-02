Ärzte Zeitung online, 13.02.2018 1

Neue Palliativleistungen – keine Bremse für hohe Qualität!

Wo das palliative Versorgungsniveau schon hoch ist, dürfen die neuen gesetzlichen Vorgaben nicht die Qualität drücken, warnen Experten.

Von Ilse Schlingensiepen

Muss selbstverständlich werden: Hospiz- und Palliativversorgung in Krankenhäusern. © epd / imago

STOLBERG. Die neuen palliativmedizinischen Leistungen, die durch das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) eingeführt wurden, dürfen nicht zu einer Minderung der Qualität in Regionen wie Nordrhein-Westfalen führen, in denen bereits ein hohes palliativmedizinisches Versorgungsniveau etabliert ist. Darin waren sich Experten beim 107. Aachener Hospizgespräch in Stolberg einig.

Um die Leistungen der "besonders qualifizierten und koordinierten palliativmedizinischen Versorgung" nach Paragraf 87, 1 b SGB V abrechnen zu können, müssen Hausärzte in den zurückliegenden drei Jahren mindestens 15 Palliativpatienten versorgt oder eine zweiwöchige Hospitation in einer Einrichtung der Palliativversorgung oder einem SAPV-Team absolviert haben.

"Diese Mindestanforderungen sind besser als nichts, aber in Nordrhein-Westfalen haben wir deutlich höhere Standards", sagte Michael Wirtz, Vorstandsvorsitzender der Grünenthal Stiftung für Palliativmedizin. Wenn der Status quo in NRW aufgeweicht werde, müssten Schwerstkranke und Sterbende bei Problemen wie vor Jahren wieder den Notdienst anrufen und ins Krankenhaus gebracht werden, warnte er.

Die Qualiät zu halten ist das Ziel

Es sei wichtig, dass die hohen Qualitätsanforderungen in NRW auch künftig Bestand haben, bestätigte Dr. Edmund Heller, Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium. "In Nordrhein-Westfalen waren die Ziele bei Inkrafttreten des Gesetzes seit geraumer Zeit bereits weitestgehend erfüllt", sagte er. Das Bundesland habe ein nahezu flächendeckendes und sehr gut funktionierendes Angebot.

Dennoch sieht er Handlungsbedarf. "Es muss selbstverständlich werden, dass Menschen, deren Zuhause eine Einrichtung ist, zum Beispiel eine Altenpflegeeinrichtung oder eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, dieselbe ambulante Versorgung erhalten wie Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung leben." Auch müsse die Hospiz- und Palliativversorgung in Krankenhäusern auf allen Stationen selbstverständlich werden.

Die Festlegung der Mindestkriterien für die Leistungen nach Paragraf 87, 1 b war ein Kompromiss, erläuterte Marcus Schneider, beim GKV-Spitzenverband zuständig für die Hospiz- und Palliativversorgung. "Wir wollten auf der einen Seite die Flächendeckung erreichen und auf der anderen ein hohes Qualitätsniveau." Es müsse sich zeigen, ob die neuen Leistungen angenommen werden.

Schneider betonte, dass der GKV-Spitzenverband mit seinen Vertragspartnern inzwischen alle Vorgaben des Hospiz- und Palliativgesetzes umgesetzt habe. "Jetzt geht es darum, dass die Dinge auf Landesebene mit Leben erfüllt werden."

Das gilt auch für die gerade unter Dach und Fach gebrachte Vereinbarung über die Inhalte und Anforderungen der gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase (Paragraf 132g SGB V). Dabei geht es um die gezielte Beratung über die medizinisch-pflegerische Versorgung am Lebensende für Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Keine Beratung von der Stange

Ziel ist, dass die Menschen festlegen können, wie sie in der letzten Lebensphase versorgt werden wollen. "Die Leistung erschöpft sich nicht in einer allgemeinen Beratung, sondern sie soll ganz individuell sein", erläuterte Schneider.

Der Vorsitzende des Vereins Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung Dr. Eckhard Eichner begrüßte die Fortschritte durch das HPG. Nach wie vor sieht er aber Versorgungslücken. Die palliativmedizinische Versorgung dürfe nicht auf die allgemeine (AAPV) und die spezialisierte Palliativversorgung (SAPV) beschränkt bleiben.

"Ich glaube, dass wir ein dreistufiges System aus Regelversorgung, AAPV und SAPV brauchen", sagte Eichner. Das werde auch in der internationalen Literatur als Standard angesehen.