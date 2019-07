Ärzte Zeitung online, 04.07.2019 1

Kritik des Marburger Bundes

Sterbehilfe-Urteil des BGH schafft neue Probleme

Der MB-Vorsitzende Rudolf Henke warnt vor einer schleichenden Legalisierung des ärztlich begleiteten Suizids.

Johann Friedrich Spittler (l) und Christoph Turowski, Ärzte aus Hamburg und Berlin, unterhalten sich vor Gericht: Der Bundesgerichtshof hat in Leipzig über die Revision gegen die Freisprüche der beiden Ärzte verhandelt. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB (Archivbild)

LEIPZIG. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die Sterbehilfe-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) kritisiert. Das Urteil löse keine Probleme, sondern schaffe neue, erklärte der 1. Vorsitzende Rudolf Henke. Es gebe einen deutlichen Widerspruch zu den berufsrechtlichen Grundsätzen der Mediziner.

„Wenn wir Ärztinnen und Ärzte in unseren Grundsätzen von Sterbebegleitung sprechen, meinen wir Beistand und Fürsorge für Menschen, die den Tod vor Augen haben. Sterbebegleitung kann und darf aber keine Hilfe zur Selbsttötung sein“, erklärte Henke.

Der 5. Strafsenat des BGH hatte am Mittwoch die Freisprüche zweier Ärzte bestätigt, die ihre sterbewilligen Patienten bis in den Tod betreut, aber keine Maßnahmen zur Lebensrettung ergriffen hatten. Der BGH bestätigte damit Urteile der Landgerichte in Berlin und Hamburg.

Henke sagte, eine schleichende Legalisierung des ärztlich begleiteten Suizids, wie sie im Urteil des BGH zum Ausdruck komme, sende sehr problematischen Signale in die Gesellschaft. „Wer alt und krank ist, darf nicht auf den Gedanken kommen, er würde anderen zur Last fallen, um dann den vermeintlichen Ausweg Suizid zu wählen.“

Hinter einem Sterbewunsch verberge sich häufig seelisch Not. Ärzte seien gefordert, Menschen Wege zum Weiterleben aufzuzeigen. (dpa)

