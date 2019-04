Ärzte Zeitung online, 18.04.2019 1

Tarifvertrag

Marburger Bund und VKA verhandeln am 2. Mai weiter

BERLIN. Nach Zusagen der kommunalen Arbeitgeber bei der Absicherung des Ärztetarifvertrags und den Grundsätzen zum Öffentlichen Gesundheitsdienst hat der Marburger Bund die Wiederaufnahme der Verhandlungen über bessere Arbeits- und Vergütungsbedingungen für die angestellten Ärzte angekündigt.

In den jüngsten Sondierungen hätten die Verhandlungsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaft beschlossen, die Gespräche am 2. Mai fortzusetzen.

Wegen des Konflikts um die Tarifsicherung hatte der Marburger Bund die Verhandlungen am 16. März zunächst für gescheitert erklärt. Am 10. April hatte es dann einen bundesweiten Warnstreik der Ärzte in kommunalen Kliniken und im ÖGD gegeben. (bar)

