Urologie

Nachholbedarf in Deutschland bei Heimdialyse

In Deutschland erhalten 6,7 Prozent der Betroffenen eine Heimdialyse. Europaweit ist das wenig.

KÖLN. Bei der Versorgung von Patienten, die auf ein Nierenersatzverfahren angewiesen sind, spielt die Heimdialyse bislang eine viel zu geringe Rolle, beklagt das KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation.

"Wir brauchen eine neue Kultur für die Heimdialyse", sagte KfH-Sprecher Andreas Bonn beim 12. Kölner KfH-Heimdialysekongress. Das KfH setzt dabei auf die Aufklärung der Patienten und die Aus- und Weiterbildung der Nephrologen.

In Deutschland erhalten nur 6,7 Prozent der betroffenen Patienten eine Peritonealdialyse oder eine Hämodialyse in den eigenen vier Wänden. Im europäischen Durchschnitt sind es 14 Prozent, Dänemark kommt sogar auf 28 Prozent. "Es gibt keinen medizinischen Grund, warum es in Deutschland anders aussieht als in anderen Ländern", betonte Bonn.

Die Patienten müssten die Möglichkeit haben, sich zwischen den verschiedenen Möglichkeiten der Dialyse entscheiden zu können, forderte der Nephrologe Dr. Benno Kitsche, Beauftragter des KfH-Vorstands zu Weiterentwicklung und Förderung der Heimdialyse. "Die Wahlfreiheit ist in Deutschland nicht gegeben."

Durch die Konzentration der Versorgung in den spezialisierten Zentren seien das theoretische und das praktische Know-how zur Heimdialyse verloren gegangen, beklagte er.

"Die nachwachsende Generation der Nephrologen kommt mit der Heimdialyse nicht in Kontakt, wenn sie nicht an einem Zentrum ausgebildet werden, in dem sie eine Rolle spielt." Deshalb sei es wichtig, die Ausbildung der Nephrologen und des Pflegepersonals sowie die Fortbildung voranzutreiben, sagte Kitsche.

So biete das Bildungszentrum des KfH Kurse an, die auch Nicht-Mitgliedern offenstehen. Das KfH setzt auch auf die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Möglichkeiten der Heimdialyse. Es hilft bei der Verbreitung, wenn die Patienten sie aktiv einfordern, so die Hoffnung.

Wichtig sei es zudem, feste – auch vergütungsrechtliche – Grundlagen für die assistierte Peritonealdialyse zu schaffen. "Bislang gibt es dafür keine Regelungen, sondern nur Einzelfallentscheidungen", berichtete Kitsche. Gerade angesichts des demografischen Wandels und der Zunahme der Zahl älterer Patienten sei die assistierte Dialyse eine wichtige Option. "Nur ein Teil kann das Verfahren zuhause allein bewältigen." Einen Schub für die Heimdialyse erhofft sich das KfH durch die Entwicklung innovativer und besser handhabbarer Geräte. (iss)

