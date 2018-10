Landarztpraxen als Zentren mit Bettenstation?

Noch wirtschaftlicher wird das, wenn man von einem Arzthonorar ausgeht, was 50 oder 70 Prozent niedriger angesetzt wird............



Vielen Dank an die Gutachten-Ersteller und an die KBV - jetzt wissen wir doch wenigstens, wie unsere ärztliche Arbeitsleistung im ambulanten Bereich bewertet wird !! ..................Dabei sind sie von einem Arzthonorar ausgegangen, das 30 Prozent unter dem Ansatz der stationären Fallpauschalen liegt...............Noch wirtschaftlicher wird das, wenn man von einem Arzthonorar ausgeht, was 50 oder 70 Prozent niedriger angesetzt wird............Vielen Dank an die Gutachten-Ersteller und an die KBV - jetzt wissen wir doch wenigstens, wie unsere ärztliche Arbeitsleistung im ambulanten Bereich bewertet wird !! zum Beitrag »