Nordrhein

Bei Fortbildung über den Tellerrand hinaus blicken

DÜSSELDORF. Interkulturelle und fachübergreifende Fortbildungen im Gesundheitswesen verbessern die Patientenversorgung und stärken gleichzeitig die professionellen Betreuer. Diese Erfahrung haben die Teilnehmer des Modellprojekts InterKultKom in Nordrhein gemacht, in dessen Zentrum die Entwicklung und Testung eines Schulungskonzepts stand.

Ein Fokus lag dabei auf der Versorgung Schwerstkranker und Sterbender. An dem Projekt waren die Ärzte- und Zahnärztekammer Nordrhein, die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, die Krankenhausgesellschaft NRW, der Pflegerat und der Verband Medizinischer Fachberufe beteiligt. Die Ergebnisse der Evaluation werden am 29. August in Düsseldorf vorgestellt. (iss)

