Rheinland-Pfalz

Projekte für bessere Versorgung gesucht

MAINZ. In einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz kann eine wohnortnahe pflegerische und medizinische Versorgung in Zukunft nur gemeinsam bewerkstelligt werden. Das sagte Landesgesundheitsministern Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bei der Eröffnung des Kongresses: „Gesundheit und Pflege auf Zukunftskurs – Ideen und Beispiele für die Versorgung“ am Montag in Mainz.

Bei dem Kongress stellten verschiedene Initiativen über 30 Projekte zu Prävention, Pflege, Digitalisierung im Gesundheitswesen oder zur Entlastung von Arztpraxen vor. Die Projekte, so Bätzing-Lichtenthäler, könnten als Impulsgeber dienen, ähnliche Projekte vor Ort umzusetzen. Zu dem Kongress hatten sich mehr als 350 Interessierte angemeldet. (ato)

