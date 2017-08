Ärzte Zeitung online, 23.08.2017 1

Abrechnung

PVS-Holding baut Verwaltungssitz aus

MÜHLHEIM. Der Abrechnungsdienstleister PVS Holding erweitert seinen Hauptsitz in Mühlheim an der Ruhr. In unmittelbarer Nachbarschaft zur jetzigen Verwaltung soll ein fünfstöckiger Neubau mit 2790 Quadratmetern Nutzfläche für neue Büros und Seminarräume entstehen. Die Grundsteinlegung erfolgte Anfang Juli.

"Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der PVS", heißt es in einer Mitteilung, sei "mit der Errichtung des neuen Gebäudes eine weitere Expansion und die Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze möglich". Konkrete Zahlen dazu wurden nicht genannt.

Mit der Fertigstellung des Neubaus rechnet das Unternehmen bis spätestens Oktober kommenden Jahres. (eb)

