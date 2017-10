Ärzte Zeitung online, 16.10.2017 1

Neue GOÄ

Zeit für BÄK und PKV wird knapp

FRANKFURT/MAIN. Die Ausarbeitung der neuen GOÄ zieht sich hin: Aktuell steht die Bewertung der mit den Legenden ausgearbeiteten Leistungen an. Die Bundesärztekammer hatte ursprünglich geplant, der neuen Bundesregierung direkt einen Vorschlag für die neue GOÄ vorzulegen. "Das kann ein paar Wochen länger dauern", so die Einschätzung von Stefan Tilgner, Geschäftsführer des Verbandes der Privatärztlichen Verrechnungsstellen (PVS), beim Tag der Privatmedizin in Frankfurt. Lange Koalitionsverhandlungen könnten der BÄK und dem PKV-Verband, die derzeit den Vorschlag für die neue GOÄ entwickeln, entgegenkommen.(ger)