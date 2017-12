Ärzte Zeitung online, 22.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Heilpraktiker

Zwischen 60 und 80 Euro Stundenhonorar

In einer Umfrage legen Heilpraktiker Details zu ihrer Abrechnungspraxis offen.

46 Prozent der Heilpraktiker kommen einer Umfrage zufolge an einem Behandlungstag auf bis zu 100 Euro Verdienst. © imageteam / stock.adobe.com

KÖLN. Heilpraktiker in Deutschland stellen ihren Patienten im Schnitt ein Stundenhonorar zwischen 60 und 80 Euro in Rechnung. 46 Prozent kommen an einem Behandlungstag auf bis zu 100 Euro Verdienst, 40 Prozent auf bis zu 300 Euro.

Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage unter 1414 Berufsangehörigen durch den Verband Unabhängiger Heilpraktiker und den Verband Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater hervor. Insgesamt praktizieren in Deutschland nach Verbandsangaben rund 46.000 Heilpraktiker.

Laut Umfrage rechnen 64 Prozent der Heilpraktiker nach einem individuellen Stundensatz ab, 26 Prozent nach dem GebüH, dem Gebührenverzeichnis für Heilopraktiker, und die anderen analog nach GOÄ oder auf eine andere Weise. (maw)