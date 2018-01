Ärzte Zeitung online, 26.01.2018 1

Codierung und Kassen

Nicht noch mehr Bürokratie

Kommentar von Hauke Gerlof

Anfang dieses Jahrzehnts wurde bei den Vertragsärzten ein Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der Grund war damals die gesetzlich verfügte Umsetzung der Kodierrichtlinien für die Diagnosenverschlüsselung nach ICD-10. Die Bundesregierung lenkte ein, als klar wurde, welchen Zusatzaufwand eine Kodierung Ärzten gebracht hätte.

Auch vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung sich vor den Koalitionsverhandlungen klar gegen Forderungen der Krankenkassen positioniert, die Kodierrichtlinien nun doch noch einzuführen. Die Kassen wollen mit den Richtlinien eine bundesweit weitgehend vergleichbare Kodierung der Diagnosen erreichen, damit es nicht zu Verwerfungen beim Risikostrukturausgleich (RSA) kommt. Denn der RSA wiederum basiert auf den kodierten Diagnosen der Ärzte.

Dabei gibt es längst genug Anforderungen an Ärzte, akkurat zu verschlüsseln: Die Dokumentation der (richtigen) Diagnosen spielt für die Honorare in Hausarztverträgen ebenso eine Rolle wie bei der Abrechnung vieler Leistungen im EBM oder zur Darstellung von Praxisbesonderheiten. Ein weiteres Drehen an dieser Bürokratie-Schraube wäre wahrlich nicht angebracht.

