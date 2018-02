Ärzte Zeitung online, 16.02.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Preisentwicklung

Preisanhebung in Kliniken doppelt so hoch wie bei Vertragsärzten

In den vergangenen Jahren hinken die gesetzlich zugestandenen Preissteigerungen für den ambulanten Versorgungsbereich deutlich hinter der Preisanhebung der Krankenhäuser hinterher.

Kliniken können in wirtschaftlich guten Zeiten ihren Basisfallwert entsprechend anheben. Vertragsärzte können das nicht in vergleichbarem Maße. © ilro /stock.adobe.com

BERLIN. Nach Zahlen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) nahm die Preiskomponente (Basisfallwert) der Kliniken für die Jahre 2013 bis 2018 um 15,8 Prozent zu. Dagegen erhielten im selben Zeitraum niedergelassene Vertragsärzte über die Anpassung des Orientierungspunktwertes lediglich 7,3 Prozent mehr.

Das Zi erklärt diese eklatante Differenz mit einer gesetzlichen Regelung, wonach der Basisfallwert der Kliniken in wirtschaftlich guten Zeiten unter Umständen stärker angehoben werden kann, als die Kostenentwicklung der Häuser es erfordert. Für die Niedergelassenen gibt es keine vergleichbare Vorgabe. Die Entwicklung des Orientierungswertes, so Zi-Geschäftsführer Dr. Dominik von Stillfried blieb in der Berichtszeit "ein Drittel hinter der allgemeinen Nominallohnentwicklung zurück". In einzelnen Jahren hätten die zugebilligten Preissteigerungen bei Vertragsärzten sogar unter der Inflationsrate gelegen.

Von Stillfried: "Im Ergebnis führt dies dazu, dass Arztpraxen immer weniger Wert werden. Im Vergleich zu den Krankenhäusern ist das eine einseitige und nicht nachvollziehbare Benachteiligung der Vertragsärzte. Wer die Niederlassung fördern will, muss hier ansetzen". (cw)