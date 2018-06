Ärzte Zeitung online, 18.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Schleswig-Holstein

Minister Garg will Ende des Budgetdeckels

KIEL/DÜSSELDORF. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) fordert die Abschaffung der Budgetierung für Vertragsärzte. Der Budgetdeckel sei ein "Bremsklotz bei der Sicherung unserer Gesundheitsversorgung", sagte Garg den "Kieler Nachrichten". Schleswig-Holstein will einen entsprechenden Antrag am Mittwoch bei der Gesundheitsministerkonferenz in Düsseldorf einbringen. Seit dem Start der Budgetierung im Jahr 1993 hätten sich die Rahmenbedingungen "dramatisch verändert", begründet Garg seinen Antrag. Die KV Schleswig-Holstein begrüßte den Vorstoß als "guten und richtiger Schritt". Im Norden müssten Hausärzte für zehn und Fachärzte für elf Prozent ihrer Leistungen Abstaffelungen hinnehmen. (fst)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich