Arbeitsmarkt 2016

Nur 2,3 Prozent der Akademiker ohne Job

NÜRNBERG. Eine niedrigere Arbeitslosenquote gab es unter Akademikern in Deutschland zuletzt 1980: Im vergangenen Jahr waren 2,3 Prozent ohne Beschäftigung. Verglichen mit dem Vorjahr ist diese Quote um 0,1 Prozentpunkt gesunken, wie vor Kurzem veröffentlichte Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigen. 1980 waren zirka 1,8 Prozent der Akademiker ohne Job und nur vier Jahre später stieg dieser Wert auf 4,5 Prozent, heißt es. Im Vergleich dazu sei unter den Personen ohne Berufsabschluss fast jeder fünfte 2016 ohne Arbeit gewesen (19,1 Prozent). Aufgrund der guten wirtschaftlichen Gesamtlage sei aber auch hier die Quote im Vergleich zum Vorjahr gesunken (-1 Prozent). (mh)