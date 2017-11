Ärzte Zeitung online, 28.11.2017 1

Bundesamt

Nahrungsmittel so sicher wie nie

BERLIN.Die Sicherheit von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen in Deutschland befindet sich nach Einschätzung der zuständigen Prüfbehörde auf einem hohen Niveau. Der Präsident des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Helmut Tschiersky, zeigte sich am Dienstag in Berlin überzeugt, "dass wir nie so sichere Lebensmittel hatten wie jetzt". Der Anteil der Warenproben, die beanstandet werden mussten, sank seit 2007 von 14,8 auf 12,1 Prozent. Bei 23 Prozent der Kontrollen wurden Verstöße gegen Hygiene- und andere Vorschriften festgestellt – auch dieser Wert ist niedriger als in den vergangenen Jahren. Dennoch listet der aktuelle BVL-Jahresbericht Mängel auf: So wurden 2016 Campylobacter-Keime bei 77 Prozent der untersuchten Masthähnchen nachgewiesen. (dpa)