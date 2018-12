Ärzte Zeitung online, 28.12.2018 1

Berlin

Neuer Staatssekretär für Gesundheit

BERLIN. Berlin hat einen neuen Gesundheitsstaatssekretär. Zur Hälfte der Legislaturperiode ist Boris Velter in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. An seiner Stelle wurde Martin Matz vom Berliner Senat zum neuen Staatssekretär für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ernannt. „Die in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode anstehenden Herausforderungen haben diesen Wechsel erforderlich gemacht“, teilte die Senatsgesundheitsverwaltung mit.

Matz war zuletzt einer von zwei hauptamtlichen Vorständen des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Gesundheitspolitische Erfahrung hat er zuvor als Gesundheitsstadtrat im Berliner Bezirk Spandau und als Abgeordneter im Berliner Landesparlament gesammelt. (ami)

