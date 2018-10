Ärzte Zeitung online, 09.10.2018 1

Apothekertag

Pessimismus und Nachwuchssorgen bei Apothekern

MÜNCHEN. Unter den Apothekeninhabern hat sich die Stimmungslage im Jahresvergleich deutlich verschlechtert: Wie die ABDA mitteilt, rechneten 71 Prozent der selbstständigen Apotheker "mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung".

2016 hätten sich bei einer vergleichbaren Befragung ("Apothekenklima-Index") erst 51 Prozent entsprechend pessimistisch geäußert.

Zudem plagen viele der aktuell Befragten Nachwuchssorgen. Ein Drittel, heißt es, rechne damit, mittelfristig keine geeigneten Bewerber für frei werdende Pharmazeuten-Stellen zu finden.

An der Umfrage im Frühsommer dieses Jahres hätten 500 Apothekeninhaber teilgenommen. Der "Apothekenklima-Index" wird anlässlich des Apothekertages veröffentlicht, der am Mittwoch in München beginnt. (cw)

