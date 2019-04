Ärzte Zeitung online, 12.04.2019 1

Gesundheitssektor 2035

Jobmotor mit Personalengpass

BERLIN. Der Gesundheitssektor wird 2035 in Deutschland die meisten Erwerbstätigen stellen. Gleichzeitig sollen sich in den medizinischen Gesundheitsberufen absolut betrachtet die höchsten Engpässe ergeben, prognostiziert das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in seinem Berufsbildungsbericht 2019.

Der Demografiewandel sorge nicht nur für eine stärkere Binnennachfrage nach Dienstleistungen, sondern verändere auch die Struktur der Erwerbstätigen nach Berufen. (maw)

