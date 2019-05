Ärzte Zeitung online, 07.05.2019 1

Fachkräfte-Gesetz

Linke will höheren Mindestlohn

BERLIN. Die Linke im Bundestag dringt auf eine Überarbeitung des Regierungsentwurfs eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes – mit einem eigenen Antrag. Der Regierungsentwurf ignoriere die entscheidenden Ursachen des partiellen Fachkräftemangels, so die Linke.

So unternehme die Regierung zu wenig, um die schlechten Arbeitsbedingungen als Ursache des Fachkräftemangels in den Gesundheits- und Pflegeberufen zu bekämpfen. Um „Konkurrenz und Unterbietung am Arbeitsmarkt zu verhindern“, soll die Regierung nach dem Willen der Fraktion unter anderem den Mindestlohn auf mindestens zwölf Euro erhöhen und die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen erleichtern. (maw)

