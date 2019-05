Ärzte Zeitung online, 08.05.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pflege

Zeitarbeiter keine Dauerlösung

Der Arbeitgeberverband privater Pflegeeinrichtungen fordert politische Hilfe ein, um auf Zeitarbeiter verzichten zu können.

BERLIN. Der Einsatz von Zeitarbeitskräften in der Pflege und bei der Betreuung pflegebedürftiger Menschen führt zu gravierenden Fehlentwicklungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Mitgliederbefragung des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). Dieser sieht dringenden politischen Handlungsbedarf, die Entwicklung einzudämmen. Konkret kritisiert bpa-Präsident Bernd Meurer, dass „Zeitarbeit in der Altenpflege weder die Aufgabe der Qualifizierung noch der Überbrückung von kurzzeitigen Engpässen“ erfülle.

„Zeitarbeit ist und war auch kein Instrument der Kostensenkung, sondern verschlingt knappe Ressourcen ohne Mehrwert für pflegebedürftige Menschen. Der Einsatz von Zeitarbeit geschieht meist nur aus der Verantwortung, Pflege und Betreuung zu sichern“, so Meurer. Das käme die Anbieter aber mitunter teuer zu stehen.

So beklagen ambulante Dienste, Pflegeheime und andere Pflegeanbieter in der bpa-Umfrage, dass Zeitarbeitsfirmen zusätzliche Kosten von bis zu 89 Prozent im Vergleich zum Einsatz eigener Mitarbeiter berechnen.

55,8 Prozent der 700 Umfrageteilnehmer bemängelt die im Vergleich zu eigenen Kräften schlechtere Qualifikation der Leiharbeitnehmer. Weiteres Manko: Nur rund 19 Prozent der Zeitarbeitskräfte könnten zu ungünstigen Zeiten wie in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen eingesetzt werden, so der bpa. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich