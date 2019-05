Ärzte Zeitung online, 08.05.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Jahrbuch 2018

Rotes Kreuz freut sich über viele neue Ehrenamtliche

BERLIN. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verzeichnet erneut einen Zuwachs bei der Zahl ehrenamtlicher Helfer. Das geht aus dem Jahrbuch 2018 hervor, das DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt zum Weltrotkreuztag (8. Mai) in Berlin vorstellte. Die Zahl der Ehrenamtlichen ist danach im vergangenen Jahr um rund 10.000 auf insgesamt 435.100 aktive Mitglieder gestiegen.

„Das ist der höchste Stand seit mehr als 15 Jahren“, sagte Hasselfeldt. Von den 435.100 aktiven Mitgliedern gehören allein rund 134.800 dem Jugendrotkreuz an. „Neben den vielen jungen Menschen gibt es aber auch viele rüstige Senioren, die ihre Erfahrungen zum Beispiel in der Nachbarschaftshilfe, der Sozialarbeit oder in einem Hospiz einbringen wollen“, so Hasselfeldt. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich