Gesundheitsberufe

Mehr Stellenangebote im ersten Halbjahr

BERLIN. Der Stellenmarkt in Deutschland zeigt sich trotz Konjunkturflaute robust – dennoch kommt der Fachkräftemangel in einigen Branchen deutlich zum Ausdruck, am stärksten in den Gesundheitsberufen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP).

Im Zeitraum Januar bis Juni 2019 untersuchte er die Stellenmarktentwicklung und analysierte nach eigenen Angaben dafür fast fünf Millionen Stellenanzeigen von 364.031 Unternehmen. In den Gesundheitsberufen wurden demnach 13 Prozent mehr Stellenangebote gegenüber der ersten Jahreshälfte 2018 veröffentlicht. Allein im Saarland stieg die Nachfrage um 48 Prozent und in Thüringen um 33 Prozent an. (mu)

