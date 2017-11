Ärzte Zeitung online, 06.11.2017 1

Zahnärzte-Ausbildung

Bundesrat blockiert Reform

Der Bundesrat hat am Freitag die Novellierung der 62 Jahre alten Approbationsordnung für Zahnärzte gestoppt.

BERLIN. Die seit Jahren überfällige Reform der zahnärztlichen Approbationsordnung, die im August vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegt worden war, ist am Freitag in der Länderkammer zunächst gescheitert. Zwar hatte der Gesundheitsausschuss des Bundesrates die Zustimmung empfohlen, dem standen aber ablehnende Stimmen des Finanz- und des Kultusausschusses gegenüber.

Die Approbationsordnung regelt nicht nur die Studienbedingungen, sondern in ihrer Neufassung auch Verfahrensregeln für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in der Zahnmedizin. Dies ist in der geltenden, aus dem Jahr 1955 stammenden Approbationsordnung gar nicht enthalten.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte nach jahrelangen Verhandlungen im August eine Rechtsverordnung für eine Neuregelung vorgelegt. "Die Einführung wird nun erneut vertagt. Damit entstehen Unsicherheiten, die sich auch auf Patienten negativ auswirken können", so der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Dr. Peter Engel. (HL)