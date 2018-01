Ärzte Zeitung online, 09.01.2018 1

Jung-Stiftung

210.000 Euro Förderung für Nachwuchs-Mediziner

HAMBURG. Nachwuchs-Mediziner bis 35 Jahre können sich ab sofort um den Ernst Jung-Karriere-Förderpreis bewerben. Der Empfänger erhält über drei Jahre hinweg eine Gesamtfördersumme von 210.000 Euro zur Finanzierung der Facharztausbildung und Forschung an einer deutschen Klinik, wie die Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung am Montag in Hamburg meldet. Voraussetzung für diese Unterstützung durch die Stiftung: ein vorheriger, mindestens zweijähriger Forschungsaufenthalt im Ausland. Das aktuelle Bewerbungsverfahren laufe noch bis August dieses Jahres. (mh)

Weitere Infos zur Bewerbung unter

www.jung-stiftung.de