Personal an Hochschulen

Medizinfakultät steht gut da bei der Betreuung

BERLIN. An Medizinischen Fakultäten in Deutschland ist die Betreuungsrelation – das Verhältnis Professoren zu Studierenden – so gut wie an keiner anderen Fakultät – ausgenommen den Kunstwissenschaften.

In Humanmedizin betreut ein Professor 33 Studierende, in den Naturwissenschaften beträgt das Verhältnis 1 zu 46, in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sogar 1 zu 93. Über alle Fächer hinweg lag die Betreuungsrelation im Jahr 2015 bei 1 zu 63. Das geht aus dem Positionspapier des Wissenschaftsrats zum Hochschulpakt 2020 hervor.

Dieses Förderprogramm von Bund und Ländern läuft Ende 2020 aus. Eine Neuformulierung hat für die Hochschulen höchste Priorität. (fst)

