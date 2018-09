Ärzte Zeitung online, 18.09.2018 1

Frankreich

Macron will NC für Medizinstudenten abschaffen

Im Rahmen einer Reform des Gesundheitswesens hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron eine verstärkte Ausbildung von Medizinern angekündigt. Dafür soll auch der NC fallen.

PARIS. Die Numerus clausus (NC) genannte Zugangsbeschränkung solle von 2020 an wegfallen. "Das (bisherige) System ist absurd", sagte Macron am Dienstag in Paris bei einer Grundsatzrede. "Wir werden mehr Mediziner ausbilden." Seit langem klagen Menschen in ländlichen Gebieten Frankreichs über Ärztemangel.

Vom Herbst übernächsten Jahres an werde es kein Auswahlverfahren (concours) mehr am Ende des ersten gemeinsamen Studienjahres für Berufe im Gesundheitsbereich geben, kündigte der Staatschef an.

Seit 1971 begrenzt der Numerus clausus die Zahl der Plätze im Auswahlverfahren, wie die Tageszeitung "Le Monde" berichtete. Mehr als drei Viertel der Teilnehmer dieser Wettbewerbe scheitern demnach.

In Deutschland gehören neben der Humanmedizin auch Tier- und Zahnmedizin sowie Pharmazie zu den Fächern mit einer zentralen Studienplatzvergabe. Und auch hierzulande gibt es Debatten über die Studienplatzvergabe für angehende Mediziner per NC

Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Erste Senat des BVerfG unter Vorsitz von Gerichtsvizepräsident Kirchhof das Zulassungsverfahren in der jetzigen Form in Teilen für verfassungswidrig erklärt und von Bund wie Ländern Änderungen verlangt, die bis zum 31. Dezember 2019 in Kraft treten müssen.

