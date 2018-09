Ärzte Zeitung online, 22.09.2018 1

Medizinstudium

Uni Witten/Herdecke fit für Masterplan 2020

KÖLN. Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) hat ihren Modellstudiengang Humanmedizin reformiert. Er entspricht nach Angaben der privaten Universität bereits den Vorgaben des Masterplans Medizinstudium 2020 und ist vom Land Nordrhein-Westfalen genehmigt worden. Die UW/H ist schon lange für ihren Modellstudiengang bekannt.

Der Schwerpunkt Allgemeinmedizin ist jetzt noch einmal ausgebaut worden. So können die Studierenden künftig im klinischen Studienbereich den Schwerpunkt für die Dauer von drei Monaten auf die Allgemeinmedizin legen. Die praktische Ausbildung in 95 Lehrpraxen wird ergänzt durch eine Patientenbegleitung unter Supervision der niedergelassenen Ärzte. Noch in diesem Jahr soll zudem eine Hochschulambulanz an der UW/H öffnen. (iss)

