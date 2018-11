Ärzte Zeitung online, 17.11.2018 1

MWBO

Bitte kein Flickenteppich!

Kommentar von Hauke Gerlof

Schreiben Sie dem Autor hauke.gerlof@springer.com

Jetzt ist der Deckel drauf. Der Vorstand der Bundesärztekammer hat einstimmig die Gesamtnovelle der Musterweiterbildungsordnung (MWBO) für Ärzte beschlossen. Der wichtigste Schritt zur neuen MWBO war zweifellos bereits mit der überwältigenden Mehrheit dafür beim Deutschen Ärztetag in Erfurt geschafft worden.

Weiterbildungsordnungen sind als Reformprojekt fast so komplex wie die Gebührenordnung, weil sie darüber entscheiden, welche Leistungen ein Facharzt in seinem Gebiet oder Tätigkeitsschwerpunkt anbieten darf – und welche nicht. Viele Ärztetage waren von Streitigkeiten über die Weiterbildung geprägt, Erfurt war nach langer, konstruktiver Diskussion eine rühmliche Ausnahme. So war dort unter anderem noch in die MWBO gerutscht, dass die Zusatzweiterbildung Palliativmedizin weiterhin berufsbegleitend gemacht werden kann – was den Zugang für bereits niedergelassene Hausärzte offen hält. Zuletzt war noch über die Inhalte der Zusatzweiterbildungen zu entscheiden – das ist jetzt erledigt.

Nun sind die Landesärztekammern am Zug – und dafür verantwortlich, dass nicht wieder ein Flickenteppich unterschiedlicher Regeln entsteht. Die zukünftigen Ärzte in Weiterbildung werden es ihnen danken.

