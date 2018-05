Ärzte Zeitung online, 25.05.2018 1

Ministerium betont Patientenrechte

BERLIN. Pünktlich zum Start der EU-Datenschutzgrundverordnung hat das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Website einen kurzen Frage-Antwort-Katalog zum Datenschutz aus Patientenperspektive veröffentlicht.

Im Zuge dessen werden auch die wichtigsten Pflichten für Praxen und Medizinische Versorgungszentren im Kontext des neuen Datenschutzrechts noch einmal rekapituliert (Link: bit.ly/2xb2ci6). So etwa, dass Niedergelassene ihren Patienten gegenüber jetzt per Wartezimmer-Aushang oder Informationsblatt darauf hinweisen müssen, welche persönlichen Daten zu welchem Zweck verarbeitet und an wen sie weitergeleitet werden.

Auch Auskunfts-, Einspruchs- und Widerspruchsrechte der Versicherten sowie die zuständige Aufsichtsbehörde sind zu benennen. (eb)

