Ärzte Zeitung online, 29.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Datenschutz

Eltern sehen Suchtpotenzial bei internetfähigem Spielzeug

STUTTGART/NÜRNBERG. Schenken Eltern ihren Kindern bis 14 Jahre ein internetfähiges Spielzeug, so verbinden sie dies durchaus mit verschiedenen Bedenken mit dem Web. Wie eine im Vorfeld der am Mittwoch in Nürnberg beginnenden Spielwarenmesse veröffentlichte, repräsentative Befragung im Auftrag der Prüforganisation Dekra ergeben hat, befürchten 83 Prozent der Eltern, ihr Kind könnte von Internet-Spielzeug abhängig werden.

Am größten ist mit 88 Prozent die Sorge, dass durch internetfähige Spielgeräte persönliche Daten ausspioniert werden könnten. Dass Hacker ins Heimnetzwerk eindringen könnten, befürchten 80 Prozent. 55 Prozent glauben, dass internetfähiges Spielzeug den Kindern den Erwerb von Wissen erleichtern. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich