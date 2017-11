Ärzte Zeitung online, 27.11.2017 1

Nordrhein

Ärzte wehren sich gegen TI-Kommerz

In Nordrhein wollen die Ärzte auf den Praxis-Test der Telematik-Infratstruktur nicht verzichten.

DÜSSELDORF. Die Ärztekammer Nordrhein (ÄKNo) kritisiert die Gesellschafterversammlung der gematik für ihren Beschluss, auf die ausführliche Testung der medizinischen Anwendungen der Telematik-Infrastruktur (TI) zu verzichten und sich nur auf den Nachweis der technischen Funktionstätigkeit zu stützen. Damit werde ein "kommerzielles Marktmodell" eingeführt, das im schlimmsten Fall den Patienten schaden kann, heißt es in einem Vorstandsbeschluss, den die Kammerversammlung Mitte November mit nur einer Enthaltung verabschiedet hat. Die Delegierten votierten außerdem für die Anwendung offener technischer Standards in der TI. "Firmeneigene Standards dienen dazu, die Marktmacht der Unternehmen zu sichern", so Dr. Norbert Hartkamp vom Ärztebündnis Nordrhein. Offene Standards förderten dagegen die Interoperabilität.

Keine Mehrheit fand dagegen der Vorschlag des Ärztebündnisses Nordrhein, der Kammervorstand solle den Ausstieg aus dem ärztlichen Beirat zur Telematik NRW prüfen, falls die gematik nicht bis Jahresende beschließt, zu den Tests unter Praxisbedingungen zurückzukehren. Das Gremium sei von Anfang an vom NRW-Gesundheitsministerium gesteuert worden, kritisierte Wieland Dietrich, Präsident der Freien Ärzteschaft.

Oliver Funken von der Fraktion VoxMed warnte dagegen, den Beirat zu verlassen. "Dann können wir gar nichts mehr bewirken." Auch der Fraktionsvorsitzende Dr. Rainer Holzborn bezeichnete einen Austritt als kontraproduktiv. "Es würde bedeuten, dieses Feld anderen zu überlassen."

Der Ärztliche Beirat hatte früh gegen den von der gematik beschlossenen Verzicht auf die Anwender-Tests Stellung bezogen. "Wenn wir uns schon beklagen, wie wenig Einfluss wir Ärzte in der gematik haben und uns der Kritik des Beirats anschließen, wäre es ein Treppenwitz, den Beirat zu verlassen", betonte Kammerpräsident Rudolf Henke. Viele Delegierte sahen das offenbar ebenso. (iss)