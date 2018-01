Ärzte Zeitung online, 17.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



E-Health

KZBV nun mit KBV und ABDA in einem Boot

BERLIN. Ärzte, Apotheker und Zahnärzte wollen den Digitalisierungsprozess im Gesundheitswesen gemeinsam gestalten und dabei die Chancen neuer Technologien für Patienten und Heilberufe so gewinnbringend wie möglich nutzen. Das vertreten die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sowie die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung in einem Letter of Intent. KBV und ABDA hatten dieen im September 2017 erstellt, nun hat auch die KZBV unterzeichnet. In dem Letter bekennen sich die Körperschaften eindeutig zur Telematikinfrastruktur. (maw)