Big Data

BDI fordert mehr Tempo bei Künstlicher Intelligenz

BERLIN. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert in Deutschland mehr Tempo beim Thema Künstliche Intelligenz (KI), die auch in der Medizin als großer Zukunftsrend gilt, ein. " Sonst droht unseren Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA oder China", sagte Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, am Dienstag anlässlich des abendlichen KI-Gipfels im Kanzleramt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zu dem nicht-öffentlichen Termin KI-Experten aus Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen eingeladen. Bei dem Gespräch ging es laut Bundeskanzleramt um Potenzial und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz in Deutschland. (maw)

