Gesundheitskarte

Zahnärzte einigen sich auf TI-Förderpauschalen, FDP will Verschiebung

Werden Ärzte und Zahnärzte die Frist halten und ihre Praxen bis Jahresende an die Telematikinfrastruktur anschließen? Die FDP fordert jetzt, Druck aus dem Kessel zu nehmen.

BERLIN. Beim Online-Rollout der Gesundheitskarte geht es voran: Gut eine Woche nach den Vertragsärzten haben sich jetzt auch die Zahnärzte mit den Krankenkassen auf eine Anhebung der Förderpauschalen für den Anschluss der Praxen an die Telematikinfrastruktur (TI) im dritten und vierten Quartal geeinigt.

Nach einer Information der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) soll jetzt die Bruttopauschale für die Konnektoren für das dritte Quartal 2018 auf 1719 Euro erhöht werden. Ab dem vierten Quartal 2018 wird eine neue Pauschale von 1547 Euro festgelegt. Das entspricht der von der KBV ausgehandelten Förderung bei den Kassenärzten.

gematik als Platzhirsch

Die Erhöhung trägt dem Umstand Rechnung, dass bislang immer noch nur ein Anbieter eines Konnektors, des Bindeglieds zwischen Praxissoftware und TI, auf dem Markt ist. Die Preise für Konnektoren sind daher bislang nicht so sehr unter Druck geraten, wie sich das die Selbstverwaltung erhofft hatte.

Die Verzögerungen bei den weiteren Konnektor-Anbietern hat jetzt die FDP-Bundesfraktion veranlasst, eine Verlängerung der Frist für den Anschluss an die Telematikinfrastruktur bis 1. Juli 2019 zu fordern. Unter der Überschrift "Realistische Zielvorgaben zur Einführung der Telematikinfrastruktur" schreibt die FDP-Fraktion unter Federführung von Dr. Wieland Schinnenburg in einem Antrag an den Bundestag, es sei nicht damit zu rechnen, dass die fehlenden 85.000 Praxen rechtzeitig zum Jahresende mit der notwendigen Hard- und Software versorgt und angebunden werden können".

Da die Verzögerungen "nicht im Verantwortungsbereich der betroffenen Ärzte, Einrichtungen und Zahnärzte" liegen, dürften diese nicht zusätzlich durch Vergütungskürzungen um ein Prozent belastet werden, wie es bisher geplant ist.

Im Antrag an den Bundestag fordert die FDP-Fraktion daher die Bundesregierung auf, "geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Vergütungskürzungen für die verspätete Einführung der Telematikinfrastruktur zurückzunehmen und stattdessen eine angemessene Sanktionsmöglichkeit vorzusehen, wenn diese dauerhaft eine Teilnahme an der Telematikinfrastruktur verweigern".

Fortschritte in anderen Bereichen

Auf anderen Baustellen der TI geht es derweil voran: So sucht die Betreibergesellschaft gematik jetzt eine Region zur Wissenschaftlichen Evaluation (WEV) von medizinischen Fachanwendungen der elektronischen Gesundheitskarte. Zu den medizinischen Anwendungen gehören der E-Medikationsplan, die E-Notfalldaten, die noch in diesem Jahr getestet werden sollen, und später die elektronische Patientenakte. Darüber soll evaluiert werden, ob die entwickelten Module im medizinischen Alltag funktional, interoperabel und sicher sind.

Nach der Aufhebung der Testverordnung hatte insbesondere die Bundesärztekammer befürchtet, dass die Testung der technischen Funktionalität der neuen Anwendungen direkt durch den Hersteller am Ende zu "Interoperabilitätsproblemen im Wirkbetrieb führen" werde. Diesem Problem will die gematik nun über die WEV-Region begegnen. (ger)

