Berufspolitik

Ärztekammer-Vize Zimmer jetzt Chef der Freien Berufe NRW

KÖLN. Der Vizepräsident der Ärztekammer Nordrhein Bernd Zimmer ist neuer Vorsitzender des Verbands Freier Berufe in Nordrhein-Westfalen. Der Allgemeinmediziner aus Wuppertal wurde jetzt auf der Mitgliederversammlung des Verbands einstimmig zum Nachfolger des Ingenieurs Hanspeter Klein gewählt, der nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr kandidiert hatte.

Zimmer will in der Amtsperiode von 2018 bis 2022 vor allem drei Themen in den Fokus der Verbandsaktivitäten rücken: Digitalisierung, Europa und Bildung.

Neben Zimmer sitzen noch drei weitere Ärzte im 16-köpfigen Vorstand des Landesverbands, darunter der Chef des Hartmannbundes Dr. Klaus Reinhardt. (iss)

