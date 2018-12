Ärzte Zeitung online, 03.12.2018 1

Tag der Privatmedizin

Ist mein Patient überhaupt für Fernbehandlung geeignet?

Darf ein Arzt nach der Lockerung des Fernbehandlungsverbots auch Patienten in anderen Bundesländern telemedizinisch behandeln? Grundsätzlich ja, hieß es beim Tag der Privatmedizin. Allerdings gibt es Stolpersteine.

Von Anke Thomas

Fernbehandlung: Kann die Ärztin den Angaben der Patientin trauen, wenn sie nicht direkt vor ihr steht? © agenturfotografin / stock.adobe.com

FRANKFURT/MAIN. Werden sich manche niedergelassene Ärzte in Zukunft zu reinen Teleärzten hinentwickeln, die Patienten nur noch per Video behandeln? Nein, glaubt Rechtsanwalt Dr. Florian Wolf. Es sei schon immer so gewesen, dass im Bereich jeder Ärztekammer neben der persönlichen auch eine telemedizinische Behandlung bei Patienten, die dem Arzt bekannt sind, erlaubt war. Und dieses Nebeneinander werde auch bestehenbleiben, sagte Wolf beim Tag der Privatmedizin beim Workshop „Neue (?) Regelungen zur Fernbehandlung“.

Nachdem der Deutsche Ärztetag die ausschließliche Fernbehandlung in die Musterberufsordnung (MBO) aufgenommen hatte, haben mittlerweile viele Kammern die neuen Regelungen eins zu eins in ihren Berufsordnungen umgesetzt, andere hätten sich explizit dagegen entschieden, zum Beispiel Brandenburg.

Telemedizin bleibt die Ausnahme

Dabei sind die Neuerungen in der MBO gar nicht so aufsehenerregend, wie es sich auf den ersten Blick aussieht, meinte Wolf. Denn es gelte nach wie vor: Die persönliche Behandlung war und ist der Regelfall. Daneben ist auch eine telemedizinische Behandlung erlaubt. Ansonsten wäre zum Beispiel Labormedizin gar nicht möglich, erklärte Wolf.

Klassische Beispiele für bereits gelebte Fernbehandlung sind zum Beispiel: Das Folgerezept für einen chronisch Kranken oder die Verlaufskontrolle der Wundheilung per Videocheck. Auch die Verlaufskontrolle bei Diabetes oder Herzpatienten, die ihre Werte per E-Mail übermitteln, die Kontrolle eines implantierten Systems zur kardialen Resynchronisationstherapie nach GOP 13576 oder das Telekonsil zu Röntgen und CT, das seit 1.4.2017 im EBM verankert ist, zählen zur Fernbehandlung.

Je nachdem, in welchem Bundesland ein Arzt niedergelassen ist, gibt es bei der Fernbehandlung in den Berufsordnungen kleine Unterschiede. Die ausschließliche Fernbehandlung ist in Baden-Württemberg weiterhin nur im Rahmen von Modellversuchen erlaubt. Schleswig-Holstein ist relativ großzügig. Hier darf ausschließlich fernbehandelt werden, wenn Fernbehandlung „ärztlich vertretbar“ ist.

Ähnlich sind die Regelungen in Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Westfalen-Lippe. Dort darf fernbehandelt werden, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die Sorgfaltspflichten gewahrt werden. Verboten ist die ausschließliche Fernbehandlung (noch) in Brandenburg, Hamburg und Saarland. Teilweise stehen auch die Genehmigungen der Aufsichtsbehörden für bereits beschlossene Änderungen der Berufsordnung noch aus.

Was heißt „ärztlich vertretbar“?

Aber wie steht es nun um die Fernbehandlung ohne persönlichen Erstkontakt nur per Telefon, E-Mail oder Video-Chat? Und was heißt in diesem Zusammenhang „ärztlich vertretbar“?

Allein die Anknüpfung an die ärztliche Vertretbarkeit erfordert die Entscheidung des Arztes, ob eine Fernbehandlung ohne Risiko möglich ist, so Wolf. Daraus leiten sich Sorgfaltspflichten des Arztes ab, der abschätzen muss, ob ein Patient überhaupt für die Fernbehandlung geeignet ist. Könnte es zu Verständnisschwierigkeiten über Telefon/Video kommen, die im persönlichen Gespräch nicht vorhanden wären? Macht der Patient in einem persönlichen Auge-in-Auge Gespräch offenere Angaben?

Weitere Fragen wären: Handelt es sich um einen Patienten, der erst im Hinausgehen plötzlich noch Fragen stellt, die er sich vorher vielleicht nicht getraut hat zu fragen (so genannte Türklinkenfragen)? Kann der Arzt davon ausgehen, dass die Werte, die ihm vom Patienten mitgeteilt werden, auch stimmen? Liegen alle notwendigen Informationen vor: Anamnese, wesentliche Vorerkrankungen, Vorbefunde, Krankheitsverlauf, soziales Umfeld?

Falls diese für eine zuverlässige Diagnose oder Therapieempfehlung fehlen, muss der Arzt sie – falls erforderlich auch persönlich – besorgen oder darauf hinweisen, dass eine zuverlässige Diagnose telemedizinisch nicht möglich ist. Zu einer Sorgfaltspflichtverletzung zählt nämlich auch der unterlassene Hinweis, dass eine Fernbehandlung nicht ausreicht. Die Gefahr, sorgfaltswidrig zu handeln, sei bei Patienten, die dem Arzt schon länger bekannt sind, natürlich geringer.

Zusätzliche Kammermitgliedschaft

Ist es denn künftig erlaubt, dass ein Arzt zum Beispiel in Hessen bayerische Patienten telemedizinisch behandelt? Grundsätzlich geht das, meint Wolf. Allerdings gilt für Ärzte die jeweilige Berufsordnung in dem Land, in dem sie niedergelassen sind.

Außerdem könnte es noch ein anderes Problem geben, wenn ein Arzt hauptsächlich Patienten aus einem anderen Bundesland telemedizinisch betreut. Denn dann könnte sich eine zusätzliche Kammermitgliedschaft in dem zweiten Bundesland ergeben, erläutert Wolf weiter. Wenn ausländische Patienten auf ein deutsches Online-Angebot zugreifen wollen, besteht die Gefahr, dass die verschiedenen Rechtssysteme kollidieren.

Das Risiko, welches Gericht sich für zuständig erklärt und welches ausländische Recht angewendet wird, ist kaum kalkulierbar. Hier rät Wolf dringend dazu, eventuelle Online-Angebote mit der Haftpflichtversicherung abzuklären. Bezüglich der Werbung für Online-Angebote meint Jurist Wolf: Ein sachlicher Hinweis auf Fernbehandlungsangebote ist erlaubt. Dies kollidiere auch nicht mit dem Heilmittelwerbegesetz.

