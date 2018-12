Ärzte Zeitung online, 27.12.2018 1

Nordrhein

Hausärzte hadern mit ZNS-Telekonsil

Die Diagnosestellung ohne eine direkte Patientensichtung berge ein erhebliches Haftungsrisiko für den betreuenden Hausarzt, warnen Nordrheins Hausärzte.

Über das ZNS-Konsil können Haus- und Fachärzte bei der Behandlung von Patienten mit Demenz, Psychosen, Parkinson, MS oder Migräne schnell eine Einschätzung von besonders qualifizierten Experten einholen. © Andrey Popov / stock.adobe.com

KÖLN. Das von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNo) und der Barmer auf den Weg gebrachte Telekonsil für Patienten mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems stößt beim Hausärzteverband Nordrhein (HVNO) auf Skepsis. Der Verband rät Hausärzten wegen möglicher Haftungsrisiken von der Nutzung ab. Die KVNo hält das für unbegründet.

Über das ZNS-Konsil können Haus- und Fachärzte bei der Behandlung von Patienten mit Demenz, Psychosen, Parkinson, Multipler Sklerose oder Migräne schnell eine Einschätzung von besonders qualifizierten Experten einholen. Die Ärzte nutzen eine spezielle Kommunikationssoftware, die Kommunikation läuft über strukturierte Formulare, die über eine Online-Plattform abrufbar sind.

Die Diagnosestellung ohne eine direkte Patientensichtung berge ein erhebliches Haftungsrisiko für den betreuenden Hausarzt, warnt der HVNO in einer Mitteilung. Die Verbandsvertreter bezweifeln, dass eine „seriöse Befunderhebung“ auf diesem indirekten Weg möglich ist. Anders als bei einer Überweisung gebe es beim Onlinekonsil keine garantierte Therapieübernahme. Der Hausärzteverband befürchtet zudem, dass die über das Konsil verursachten Untersuchungen und Verordnungen dem Hausarzt juristisch und budgetär zugeteilt würden.

Hausärzte sollten das ZNS-Konsil deshalb nicht nutzen. „Der HVNO favorisiert vielmehr ein qualifiziertes Überweisungsmanagement, bei dem die Patienten nach Sichtung durch den Hausarzt und hausärztlicher Feststellung einer fachspezifischen Behandlungs- oder Untersuchungsnotwendigkeit zeitnah einen persönlichen Facharztkontakt erhalten.“

Die KVNo kann die Kritik nicht nachvollziehen. Es ziele nicht auf den Ersatz persönlicher Arzt-Patienten-Kontakte oder der Überweisung, betont Sprecher Christopher Schneider. „Es geht bei dem Konsil um ein ergänzendes und unterstützendes Angebot, das Hausarzt und Patient gleichermaßen helfen und mehr Sicherheit bieten soll.“ Außerdem solle das Angebot in Regionen mit geringerer Facharztdichte etwaige Wartezeiten reduzieren.

Der Hausarzt allein entscheide, ob er bei bestimmten Krankheitsbildern die Unterstützung als „add-on“ in Anspruch nehmen wolle, sagt Schneider. „Aus unserer Sicht ist mit der Nutzung des Telekonsil-Verfahrens auch kein Haftungsrisiko des entsprechenden Mediziners verbunden, da das Verfahren bereits offiziell etabliert wurde.“ Die KVNo geht zudem davon aus, dass das ZNS-Konsil nur in medizinisch vertretbaren Fällen in Anspruch genommen wird. Ein vorwerfbares Verhalten des Nutzers und damit auch eine etwaige Haftungsgrundlage sei nicht ersichtlich.

Kurz nach Einrichtung des neuen Angebots liegen der KVNo bereits 116 Anträge auf Teilnahme vor, davon 15 für die Funktion des Experten, der Rest sind Hausärzte. (iss)

