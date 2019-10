Ärzte Zeitung online, 24.10.2019 1

Kommentar zum E-Rezept

Das virtuelle Ärztehaus

Die Versandapotheke Doc Morris kooperiert in einem Piloten für das E-Rezept mit dem Hausärzteverband. Ein kluger Schachzug.

Von Hauke Gerlof

Wenn es nach Minister Spahn geht, soll das E-Rezept 2020 scharf geschaltet werden. Die Versandapotheke Doc Morris handelt insofern clever, sich in die derzeit laufenden E-Rezept-Piloten aktiv einzuklinken.

Damit baut das Unternehmen zum einen Know-how auf. Zum anderen schadet es natürlich nicht, möglichst nah an den Ärzten zu sein, die viel verordnen.

Darum der Hausärzteverband als Kooperationspartner – und vorher schon die Fachärzte über den SpiFa. Was für stationäre Apotheken recht ist – nämlich sich bevorzugt im Erdgeschoss eines Ärztehauses anzusiedeln – das kann für einen Versandhändler in viel größerem Maßstab billig sein: der Aufbau eines virtuellen Ärztehauses, in dem die Patienten ihre Rezepte direkt zur angeschlossenen Apotheke tragen.

Die stationären Apotheken werden sich in Zukunft warm anziehen müssen.

