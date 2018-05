Ärzte Zeitung online, 25.05.2018 1

Gesundheitskarte

gematik zieht sich zurück aus Testregionen

BERLIN. Die Aufhebung der Testverordnung für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ist jetzt amtlich. Nach der jetzt erfolgten Veröffentlichung im Bundesanzeiger werde die Betreibergesellschaft gematik nun die Verträge mit den fünf Testregionen Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Bayern nun zu Ende Juni kündigen, verlautete von der gematik.

Dort hatte die Gesellschaft unter anderem die Projektbüros finanziert. Zahlungen an Ärzte, die an den Tests beteiligt waren, seien bereits nach Ende der Erprobung nicht mehr erfolgt, hieß es auf Anfrage von Seiten der gematik. An die Testpraxen waren zum Teil fünfstellige Beträge geflossen, die den erhöhten Aufwand in den Praxen abdecken sollten. (ger)

