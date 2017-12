Ärzte Zeitung online, 01.12.2017 1

M-Health

Projekt der Uni Göttingen siegt

GÖTTINGEN. Der Niedersächsische Gesundheitspreis 2017 in der Kategorie m-Health geht an die Universitätsmedizin Göttingen für das Verbundprojekt "Intelligente Assistenzdienste und personalisierte Lernumgebungen zur Wissens- und Handlungsunterstützung in der Interdisziplinären Notaufnahme". (maw)