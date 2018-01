Ärzte Zeitung online, 31.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pilotprojekt

TK wertet elektronische AU bereits als Erfolgsgeschichte

HAMBURG. Die Techniker Krankenkasse (TK) zieht eine positive Zwischenbilanz ihres im Oktober gestarteten Pilotprojektes zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU). Im Januar sei bereits die zehntausendste eAU von einem der rund 360 teilnehmenden Ärzten an die TK übermittelt worden, wie es von Kassenseite am Mittwoch hieß. Im Rahmen des Projektes können Ärzte auf Wunsch der TK-Versicherten den gelben Schein direkt in der Praxis per Mausklick an die Kasse schicken. Nach den positiven Erfahrungen wolle die TK das Projekt nun auf weitere Bundesländer ausdehnen. In Kürze starte die eAU in Hamburg. Die TK will den Praxen durch die eAU viele Millionen bedruckte Formulare ersparen. (maw)