Angestellte

Ober- und Fachärzte verdienen am besten

HAMBURG. Mit einem durchschnittlichen Jahresbruttogehalt von 121 207 Euro führen Oberärzte die Liste der am besten bezahlten abhängig Beschäftigten ohne Personalverantwortung in Deutschland an. Auf Platz zwei landen Fachärzte mit 82.406 Euro. Das geht aus einer aktuellen Studie des Vergleichsportals Gehalt.de nach Auswertung von mehr als 200.000 Gehaltsdaten hervor. Wie der Portalbetreiber betont, werden die Gehaltsdaten von Vergütungsberatern auf Plausibilität und Stimmigkeit geprüft. Mit einem durchschnittlichen Jahresbruttogehalt von 28.664 Euro landen die Zahnarzthelferinnen auf Platz neun der am schlechtesten bezahlten Jobs in Deutschland. (maw)

