Ärzte Zeitung online, 11.09.2017

Platow Empfehlung

Merck – Die Fantasie ist zurück

Der deutsche Pharma-Riese Merck hat schwierige Monate hinter sich. Die Aktie erholte sich nur kurz von ihrem Kursrutsch Mitte Mai (-8%) und verlor von Ende Juni bis Anfang August weitere fast 20 Prozent. Auch die Halbjahreszahlen überzeugten nicht: Zwar stiegen die Erlöse leicht um 3,8 Prozent auf knapp 7,8 Milliarden Euro.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel wegen Aufwendungen für die Gesundheitssparte mit rund 1,4 Milliarden Euro jedoch um 1,2 Prozent geringer aus. Von einem Teil dieser Sparte – Consumer Health – scheint sich der Dax-Konzern nun trennen zu wollen.

Gerüchte über einen solchen Schritt kursieren schon länger, nun aber verdichten sich die Anzeichen. Denn der Markt für rezeptfreie Medikamente floriert, der Zeitpunkt wäre also günstig. An der Börse kam die Nachricht sehr gut an.

Die Aktie legte seit Dienstag deutlich zu und setzt damit ein Signal für einen Aufwärtstrend. Wie nachhaltig dieser wird, bleibt abzuwarten. Doch durch den nicht unwahrscheinlichen Verkauf der OTC-Sparte ist die Fantasie für das Papier der Darmstädter endlich wieder zurück. Merck bleibt daher ein Kauf mit Stopp bei 85 Euro.

Chance:HHHH Risiko: HH ISIN: DE0006599905