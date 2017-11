Ärzte Zeitung online, 17.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



PKV-Beiträge

Linke bekräftigt Forderung nach System-Umbau

KÖLN. Die Partei Die Linke nimmt drohende Beitragserhöhungen in der privaten Krankenversicherung zum Anlass, erneut den System-Umstieg auf die Bürgerversicherung zu fordern. "Eine geordnete Abschaffung der PKV sowie der geordnete Übergang in die gesetzliche Krankenversicherung ist das Beste für alle Versicherten", so Harald Weinberg, Linken-Sprecher für Krankenhauspolitik und Gesundheitsökonomie. Er bezieht sich auf eine aktuelle Untersuchung des Bundes der Versicherten. Danach müssen Kunden von 16 PKV-Anbietern in den nächsten Jahren mit Prämienanpassungen rechnen, die über der Inflation im Gesundheitswesen liegen. Weinberg: "Für Privatversicherte brechen harte Zeiten an". (iss)