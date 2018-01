Ärzte Zeitung online, 05.01.2018 1

Platow Empfehlung

Mittelstandsfinanzierer will mit Medizintechnik wachsen

Zur Mitte vergangener Woche überraschte Grenke mit positiven Geschäftszahlen. Denn der Mittelstandsfinanzierer hat seine Ziele deutlich übertroffen: Anfang 2017 sollte das Neugeschäft im Leasing noch elf bis 16 Prozent wachsen, Mitte des Jahres wurde das Ziel auf 16 bis 21 Prozent angehoben. Erreicht haben die Baden-Badener einen Anstieg um 24,1 Prozent auf fast zwei Milliarden Euro. Dabei wurden 2017 rund 228.200 (+25 Prozent) neue Verträge abgeschlossen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Wachstumstrend fortsetzt: Denn der SDax-Konzern finanziert neben IT-Produkten nun auch Maschinen und Medizintechnik, expandiert in neue Regionen wie Australien und eröffnet weltweit weitere Standorte. Neben dem Leasing wachsen zudem das Geschäft mit dem Ankauf von Kundenforderungen (Factoring) und das Einlagevolumen in der eigenen Bank. So rechtfertigt die Geschäftsausweitung auch das nicht mehr ganz so günstige 2018er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 und eine niedrige Dividendenrendite von 0,8 Prozent der Aktie. Der Aufwärtstrend ist intakt. Anleger können bei diesen Aussichten bei Grenke einsteigen – mit Stopp bei 71,00 Euro.

Chance: HHHH Risiko: HHH ISIN: DE000A161N30