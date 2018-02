Ärzte Zeitung online, 16.02.2018 1

Roche erwirbt IT-Anbieter mit Krebs-Expertise

BASEL/NEW YORK. Roche übernimmt für 1,9 Milliarden Dollar den privaten New Yorker Softwareanbieter Flatiron Health. Bislang war Roche schon mit 12,6 Prozent an der Firma beteiligt, die den Angaben zufolge zu den Marktführern im Geschäft mit elektronischen Patientenakten in der Onkologie zählt. Zudem sei Flatiron in der Aufbereitung klinischer Routinedaten für die Krebsforschung tätig.

Das Unternehmen könne auf Patientendaten aus 265 Krebskliniken und sechs großen akademischen Forschungszentren in den USA zugreifen. Flatiron arbeite bereits "mit 14 führenden Anbietern von Krebstherapien zusammen" und werde als eigenständige Rechtseinheit bestehen bleiben. (cw)