FinTechs sammeln so viel Wagniskapital wie noch nie

QUICKBORN. Die Anbieter von Finanztechnologien (FinTech) genießen bei Investoren derzeit einen guten Ruf. Wie eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung von Barkow Consulting im Auftrag der Direktbank Comdirect zeigt, wächst die FinTech-Szene in Deutschland weiter – und sammelt so viel Risikokapital ein wie noch nie. 793 Start-ups aus dem Finanzbereich seien zum 30. September 2018 zu verzeichnen gewesen.

Mit 778 Millionen Euro hätten sie in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 bereits mehr Wagniskapital eingesammelt als im gesamten Jahr 2017, dem bisherigen Rekordjahr bei der Vergabe von Risikokapital mit 713 Millionen Euro. Im Schnitt werde in Deutschland alle vier Tage ein FinTech-Start-up neu gegründet. (maw)

