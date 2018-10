Ärzte Zeitung online, 29.10.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Geldanlage

Junge Erwachsene gehen lieber auf Nummer sicher

DÜSSELDORF. Girokonto, Sparbuch, Bausparen, Tagesgeld und Aktiendepot – in dieser Reihenfolge legen junge Erwachsene zumindest gelegentlich Geld für Unvorhergesehenes beiseite. Wichtigste Sparziele sind das eigene Zuhause, der nächste Urlaub, die Altersvorsorge und das Auto. Das ergab eine zielgruppenrepräsentative Umfrage im Auftrag der LBS unter 500 Auszubildenden, Studierenden und Berufstätigen im Alter von 18 bis 29 Jahren.

„Transparent“, „sicher und vertrauenswürdig“ sowie „nachhaltig“ lauten die am häufigsten genannten Anforderungen an ein attraktives Sparprodukt. Nur zwei von fünf Befragten fühlen sich laut Befragung in Finanzfragen wirklich sicher, ein Drittel sogar „sehr unsicher“. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich